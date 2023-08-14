Постпред РФ допустил скорое расширение AUKUS за счет Японии и Южной Кореи

Предварительные договоренности о расширении AUKUS (трехсторонний военный альянс Австралии, Великобритании и США) за счет Японии и Южной Кореи могут быть достигнуты уже 18 августа на саммите этих стран в США. Об этом заявил постпред РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов в интервью газете "Известия".

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"Активизация военного-технического и научно-технологического сотрудничества Вашингтона с Сеулом и Токио облегчает сопряжение с проектами, осуществляемыми в рамках AUKUS, а следовательно, делает присоединение Южной Кореи и Японии к "партнерству" вполне реальным", отметил дипломат. Он полагает, что некоторые договоренности по этому вопросу могут быть достигнуты на встрече лидеров этих стран, которая состоится 18 августа.

Он подчеркнул, что создание AUKUS - это "одно из проявлений блокового мышления", от которого США и его ключевые союзники "так и не сумели отказаться". Гатилов считает, что прямую аналогию между НАТО и AUKUS провести нелья, однако в то же время Австралия, Великобритании и США имеют общие договоренности в военно-стратегической сфере. Это, по словам дипломата, означает, что партнерство трех стран может трансформироваться в "полноценный военно-политический блок".

Гатилов добавил, что такой исход станет "еще более реалистичным", если "партнерство" AUKUS расширится в случае присоединения Южной Кореи и Японии, а его технологическая функция отойдет на второй план, уступив место военно-стратегической.