Захарова высмеяла заявления Шольца

Захарова высмеяла заявления канцлера Германии Олафа Шольца
Официальный представитель МИД России Мария Захарова не нашла логики в высказываниях канцлера ФРГ Олафа Шольца. Интересным наблюдением дипломат поделилась с подписчиками своего канала в Telegram.
"А что у канцлера Шольца с логикой?", - написала Мария Захарова.
При этом она упрекнула германского политика в том, что еще в сентябре 2022 года он обещал не ставить перед Украиной никаких целей, а после этого стал постоянно говорить о недопустимости переговоров Киева с Россией.
В подтверждение Захарова привела ряд цитат из заявлений Шольца, которые он сделал в сентябре 2022 года, а также в марте, мае и августе 2023 года.