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Захарова высмеяла заявления канцлера Германии Олафа Шольца

Официальный представитель МИД России Мария Захарова не нашла логики в высказываниях канцлера ФРГ Олафа Шольца. Интересным наблюдением дипломат поделилась с подписчиками своего канала в Telegram.

Захарова высмеяла заявления Шольца
© РИА Новости

"А что у канцлера Шольца с логикой?", - написала Мария Захарова.

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При этом она упрекнула германского политика в том, что еще в сентябре 2022 года он обещал не ставить перед Украиной никаких целей, а после этого стал постоянно говорить о недопустимости переговоров Киева с Россией.

В подтверждение Захарова привела ряд цитат из заявлений Шольца, которые он сделал в сентябре 2022 года, а также в марте, мае и августе 2023 года.

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