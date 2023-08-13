Посол Никарагуа в РФ заявил, что страна всегда будет с Россией

"В этому году мы отмечаем 79 лет дипломатических отношений. В течение всего это времени мы доказали, что всегда будем с Россией. Мы дружим с ней, мы любим и уважаем эту невероятную страну, - подчеркнула глава диппредставительства. - Думаю, не только в спорте, но и во всех иных сферах Никарагуа будет стараться развивать отношения [с Россией]".