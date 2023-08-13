В России расширяется перечень жизненно необходимых лекарств

В России с этого дня вступает в силу распоряжение правительства РФ о расширении перечня жизненно необходимых и жизненно важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Об этом пишет РИА Новости.

Как говорится в публикации, соответствующий документ премьер-министр Михаил Мишустин подписал еще в июне. В списке оказались, в частности, средства для лечения лиц младше восемнадцати лет с хроническими и тяжелыми заболеваниями.

В перечне указаны дополнительные лекарственные формы для четырех медикаментов. Например, для препарата глекапревир+пибрентасвир добавлены гранулы, покрытые оболочкой. Это лекарство рекомендуется использовать в качестве противовирусной терапии детей с хроническим гепатитом С.

Еще одна новая лекарственная форма — таблетки диспергируемые — включена для препарата сапроптерин. Врачи назначают его для лечения детей и взрослых, болеющих фенилкетонурией.

В обновленном правительством списке необходимых препаратов оказались еще несколько. Для обезболивающего препарата «Просидол» добавлена форма подъязычных таблеток, для иммунодепрессанта пирфенидон — таблетки с пленочной оболочкой.