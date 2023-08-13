В Госдуме предложили отменить ограничение на использование средств маткапитала

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что в России нужно снять ограничение на использование маткапитала. Об этом она рассказала в интервью с URA.RU.

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«Если уж мы поддерживаем семью с помощью маткапитала, нужно дать право самой семье распоряжаться этими средствами», — отметила Останина.

Депутат добавила, что семьи могли бы использовать средства материнского капитала на покупку отечественных автомобилей.

«Я предлагала семьям, особенно многодетным с тремя детьми, дать возможность тратить средства маткапитала на приобретение отечественного автомобиля», — напомнила она.

По ее мнению, такая мера будет отличной инвестицией в отечественную промышленность. Возможность потратить средства маткапитала на покупку машины — это нужная мера, «тем более, что у нас семьям с тремя детьми предоставляется земельный участок», резюмировала Останина.

Ранее в России предложили дать женщинам право тратить маткапитал на свое образование. Депутат Борис Чернышов предложил дополнить новой нормой закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Согласно тексту документа, средства маткапитала можно будет полностью или частично тратить на образование женщины — в том числе на оплату услуг в негосударственных учреждениях.