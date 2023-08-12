В МИД РФ пообещали ответить на атаки по Крымскому мосту

В МИД России прокомментировали «попытки террористических атак киевского режима» на Крымский мост.

Представитель министерства Мария Захарова заявила, что дипломаты «решительно осуждают эти террористические атаки». По её словам, Крымский мост является объектом сугубо гражданской инфраструктуры, нападения на который недопустимы.

Захарова отметила, что мост подвергается атакам с осени прошлого года, что уже приводило к гибели мирных граждан.

«Таким образом, ВСУ, не способные, несмотря на массированную западную помощь, изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения, пытаются с помощью недостойных террористических методов отыграться на гражданских объектах и мирных жителях», - заявила Захарова.

Она добавила, что международная общественность может «еще раз убедиться в истинной сущности киевского режима». Варварские акции Киева не имеют оправдания, и «не останутся без ответа».

Сегодня днем киевский режим предпринял атаку на Крымский мост с помощью зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант.

По сообщениям Минобороны России, ракета была своевременно обнаружена и перехвачена в воздухе российскими средствами ПВО. Позднее ещё одна ракета была сбита над Керченским проливом.

Пострадавших и разрушений нет.