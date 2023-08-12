В Совфеде рассказали, что вызывает у Украины серьезную тревогу

Власти Украине не смогут задавать призывы к началу переговоров, поступающие от разных государств, считает председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на слова главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о том, что Киев ждет тяжелая осень, потому что в мире ширятся голоса о необходимости переговоров для окончания конфликта.