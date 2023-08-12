Названы возможные сроки встречи Путина и Эрдогана

Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана может состояться в конце августа - начале сентября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональные СМИ.

По данным агентства, глава Турции надеется, что российский коллега нанесет визит в Анкару. Вместе с тем, поездка Эрдогана также не исключается.

Точная дата встречи пока неизвестна.

По предварительным данным, стороны обсудят перспективы возобновления черноморской инициативы.

Напомним, что Россия приостановила участие в зерновой сделке 17 июля. В Москве подчеркнули, что решение принято на основе игнорирования западными странами условий соглашения.