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СМИ: встреча Путина и Эрдогана может состояться в конце августа - начале сентября

Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана может состояться в конце августа - начале сентября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональные СМИ.

Названы возможные сроки встречи Путина и Эрдогана
© РИА Новости

По данным агентства, глава Турции надеется, что российский коллега нанесет визит в Анкару. Вместе с тем, поездка Эрдогана также не исключается.

Точная дата встречи пока неизвестна.

Эрдоган рассказал о подготовке визита Путина в Турцию

По предварительным данным, стороны обсудят перспективы возобновления черноморской инициативы.

Напомним, что Россия приостановила участие в зерновой сделке 17 июля. В Москве подчеркнули, что решение принято на основе игнорирования западными странами условий соглашения.

Владимир Путин подчеркнул, что РФ не отказывается от возобновления сделки. Он добавил, что возвращение к ней произойдет в случае, если требования Москвы будут удовлетворены в полном объеме.

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