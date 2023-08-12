Названы возможные сроки встречи Путина и Эрдогана

СМИ: встреча Путина и Эрдогана может состояться в конце августа - начале сентября
Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана может состояться в конце августа - начале сентября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональные СМИ.
По данным агентства, глава Турции надеется, что российский коллега нанесет визит в Анкару. Вместе с тем, поездка Эрдогана также не исключается.
Точная дата встречи пока неизвестна.
По предварительным данным, стороны обсудят перспективы возобновления черноморской инициативы.
Напомним, что Россия приостановила участие в зерновой сделке 17 июля. В Москве подчеркнули, что решение принято на основе игнорирования западными странами условий соглашения.
Владимир Путин подчеркнул, что РФ не отказывается от возобновления сделки. Он добавил, что возвращение к ней произойдет в случае, если требования Москвы будут удовлетворены в полном объеме.