В Совфеде ответили на слова посла Азербайджана на Украине о России

«При всем профессиональном уважении к дипломатической публичности я бы все же рекомендовал послу дружественного Азербайджана на Украине Мардалиеву быть более сдержанным в высказываниях об «агрессии России». Его информация о «политических обязательствах финансовой, гуманитарной и иной помощи Украине» нуждаются в дополнительном изучении», — написал Карасин.