Траты на поддержку Украины противоречат внутренним нуждам США. Об этом в своем Совета Федерации Алексей Пушков.

В качестве подтверждения он напомнил о катастрофических пожарах на Гавайях, которые сравнил с апокалипсисом. По словам члена Совфеда, выделяемые на Украину деньги могли бы пойти на ликвидацию последствий стихийного бедствия.

«На восстановление после пожаров Гавайям нужно 12 миллиардов долларов. Однако Байден просит конгресс выделить 12 миллиардов на Украину. Эта игра Байдена с украинским огнем рискует спалить предвыборные позиции демократической партии», — отметил Пушков.

Он добавил, что нынешняя позиция Демпартии США демонстрирует все большую оторванность демократов от нужд американского народа.