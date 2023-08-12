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Тимченко разъяснил, как распределяют служебные машины сенаторам

Степень комфортности предоставляемых Управлением делами президента РФ сенаторам автомобилей зависит от их графика работы, но разница в классе машин небольшая, рассказал глава комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

Стал известен принцип распределения служебных машин сенаторам
© РИА Новости

«Есть определенная градация, исходя из инструкции в соответствии с должностным положением, но разница там небольшая», – передает ТАСС слова сенатора.

Распределение машин идет, исходя из графика загруженности, а не из личных соображений и пожеланий.

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