Матвиенко поздравила командование ВВС с профессиональным праздником

Военные летчики вносят большой вклад в обеспечение национальной безопасности страны, их мастерство и самоотверженность позволяют эффективно противостоять новым вызовам и угрозам. Об этом говорится в поздравительной телеграмме председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко по случаю профессионального праздника Военно-воздушных сил России.

"Сегодня в составе Воздушно-космических сил военные летчики на высочайшем профессиональном уровне достойно выполняют свой воинский долг, вносят большой вклад в обеспечение национальной безопасности. Их самоотверженность, мастерство, преданность Родине позволяют эффективно решать специальные задачи, противостоять новым вызовам и угрозам", - говорится в телеграмме спикера Совфеда, направленной на имя министра обороны России Сергея Шойгу.

Она отметила, что в истории ВВС немало славных страниц.

"Военная авиация всегда надежно защищала Отечество, мирную жизнь наших граждан. Мужество и отвага пилотов, штурманов и авиационных специалистов, их подвиги и выдающиеся достижения по праву вписаны в героическую летопись российского государства", - подчеркнула Матвиенко.

Председатель Совфеда убеждена, что ВВС будут и в дальнейшем укреплять свой технический, боевой и кадровый потенциал, развиваться как стратегически важный род войск, "сохраняя и приумножая свои лучшие традиции". Она поздравила командование, личный состав и ветеранов военно-воздушных сил с профессиональным праздником и пожелала успехов в службе, здоровья и благополучия.

О празднике