Посол России в Лондоне Андрей Келин рассказал, что Евросоюз практически полностью слился с НАТО. Кроме того, ЕС обслуживает интересы США в отношении поддержки Украины и нанесению России наибольшего ущерба, отметил дипломат в интервью египетскому телеканалу Al-Qahera News.

«Европейский союз практически полностью обслуживает интересы Соединенных Штатов в этой политике в отношении Украины, да и по всем остальным направлениям», — отметил он.

По словам посла, на данный момент «трудно провести грань в деятельности НАТО и Европейского союза». Келин отметил, что «это примерно одно и то же».

Посол подчеркнул, что в настоящий момент Украина находится почти на полном содержании у Евросоюза и США в первую очередь. По мнению Андрея Келина, как только поставка Киеву вооружений закончится, украинскому правительству придется найти способы завершить конфликт.