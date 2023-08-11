Посол РФ в Лондоне: Запад может перешагнуть грань третьей мировой войны
Продолжая поставлять Киеву вооружения, Запад может перешагнуть тонкую грань в конфликте на Украине и спровоцировать начало третьей мировой войны. Такое мнение высказал Al-Qahera News посол России в Лондоне Андрей Келин.
Он считает, что сценарий, в котором начнется третья мировая война, «зависит в основном от все больших поставок Украине вооружения со стороны Запада», поскольку они приводят к противостоянию с Россией.
«Но здесь есть тонкая грань, которую может Запад перешагнуть, и это очень опасно. Поэтому, конечно же, нельзя допускать эскалации, нельзя допускать втягивания в третью мировую войну», — отметил Келин.
В связи с этим посол призвал Запад остановиться «в своем снабжении Украины и занять реалистичную позицию», потому что выбранная им стратегия «ошибочна».
«И когда в Лондоне, Вашингтоне и Брюсселе осознают, что они совершили огромную ошибку, вот тогда разговор будет другой. И мне кажется, этот срок приближается», — добавил Келин.
Посол не стал называть сроков разрешения ситуация, но указал, что, согласно прогнозам многих экспертов, она может поменяться после ряда выборов в ЕС и Соединенных Штатах. При этом уже сейчас Киев подвергается давлению в плане начала «мирных переговоров, которые он сам себе запретил», подчеркнул Келин.