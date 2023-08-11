Посол РФ в Лондоне: Запад может перешагнуть грань третьей мировой войны

Продолжая поставлять Киеву вооружения, Запад может перешагнуть тонкую грань в конфликте на Украине и спровоцировать начало третьей мировой войны. Такое мнение высказал Al-Qahera News посол России в Лондоне Андрей Келин.

© rus.rusemb.org.uk

Он считает, что сценарий, в котором начнется третья мировая война, «зависит в основном от все больших поставок Украине вооружения со стороны Запада», поскольку они приводят к противостоянию с Россией.

«Но здесь есть тонкая грань, которую может Запад перешагнуть, и это очень опасно. Поэтому, конечно же, нельзя допускать эскалации, нельзя допускать втягивания в третью мировую войну», — отметил Келин.

В связи с этим посол призвал Запад остановиться «в своем снабжении Украины и занять реалистичную позицию», потому что выбранная им стратегия «ошибочна».

«И когда в Лондоне, Вашингтоне и Брюсселе осознают, что они совершили огромную ошибку, вот тогда разговор будет другой. И мне кажется, этот срок приближается», — добавил Келин.