Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что Украина на фоне неудач своего контрнаступления сконцентрировалась на терактах против российских гражданских объектов. Об этом дипломат рассказал в интервью египетскому телеканалу Al-Qahera News.

«Украина терпит поражение сейчас на поле боя в своем контрнаступлении, это понятно. И она в значительной степени сконцентрировалась на террористических, я не побоюсь этого слова, атаках против гражданских объектов на территории России», — подчеркнул он.

При этом, как объяснил Келин, в отличие от Киева российские бойцы наносят удары только по украинской военной инфраструктуре. Также посол отметил, что контрнаступление противника «не дает никаких практических результатов» и приводит к большим потерям среди Вооруженных сил Украины ВСУ.