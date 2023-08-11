Посол РФ назвал Британию "запевалой" в конфликте на Украине

"Но она стремится быть везде первой по части организации кампании по продолжению накачки вооружениями. Так было с танками, например. Великобритания, чтобы повести за собой другие страны, первой объявила о том, чтобы поставить танки Challenger-2 на Украину. Кстати, они нигде еще в военных действиях не участвовали, и я даже не знаю, где они сейчас. Но вот эта негативная роль Великобритании конечно отражается на всем конфликте. Они здесь то, что мы называем запевалы, и во многом инициаторы продолжения конфликта", - отметил посол.