В МИД РФ обозначили свою позицию по Нигеру
Россия поддерживает Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС), которое выступает против госпереворота в Нигере. Об этом сообщили в МИД России.
«ЭКОВАС предпринимает шаги по восстановлению конституционного порядка в Нигере путем политико-дипломатического диалога с новыми нигерскими властями. В России поддерживают посреднические усилия ЭКОВАС, направленные на поиск путей выхода из создавшегося кризиса», — говорится в заявлении МИД РФ.
В ведомстве отметили, что Россия продолжает следить за ситуацией в Нигере.
Интервенция африканских стран может привести к затяжной войне в Нигере. Также такая ситуация создаст риски дестабилизации обстановки в Сахаро-Сахельском регионе в целом, добавили в МИД РФ.
Ранее в Нигере произошел государственный переворот. В результате него был смещен президент страны Мохамед Базум.