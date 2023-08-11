В МИД РФ обозначили свою позицию по Нигеру

Россия поддерживает Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС), которое выступает против госпереворота в Нигере. Об этом сообщили в МИД России.

«ЭКОВАС предпринимает шаги по восстановлению конституционного порядка в Нигере путем политико-дипломатического диалога с новыми нигерскими властями. В России поддерживают посреднические усилия ЭКОВАС, направленные на поиск путей выхода из создавшегося кризиса», — говорится в заявлении МИД РФ.

В ведомстве отметили, что Россия продолжает следить за ситуацией в Нигере.

Интервенция африканских стран может привести к затяжной войне в Нигере. Также такая ситуация создаст риски дестабилизации обстановки в Сахаро-Сахельском регионе в целом, добавили в МИД РФ.