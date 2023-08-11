МИД: Россия выступает против ядерной войны

Россия привержена принципу недопустимости ядерной войны, но делает все необходимое для защиты национальной безопасности и суверенитета. Соответствующее заявление сделало МИД РФ.

В ведомстве отметили, что в последнее время все чаще стали звучать призывы по денонсировании мер по ненацеливанию стратегических ядерных сил и введению «в действие механизма ядерного сдерживания» в отношении США и Великобритании.

В МИД РФ напомнили, что в 1994 году Москва, Вашингтон и Лондон приняли так называемую Московскую декларацию, суть которой заключалась в отказе от нацеливания друг на друга стратегических ядерных ракет. При этом она носит чисто политический характер и не создают для сторон каких-либо юридических обязательств, поэтому процедура ее расторжения международным правом не регулируется.

Касательно «введения в действие механизма ядерного сдерживая», то РФ осуществляет его непрерывно в отношении «отдельных государств и военных коалиций», рассматривающих Россию в качестве потенциального противника. Этим странам об этом «хорошо известно», добавили в МИД.

«Гарантированное сдерживание потенциального противника от агрессии против Российской Федерации и ее союзников относится к числу высших государственных приоритетов. При этом руководство нашей страны твердо привержено принципу недопустимости ядерной войны. Исходим из того, что в такой войне не может быть победителей и она не должна быть развязана», — подчеркнули в ведомстве.