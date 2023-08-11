В посольстве РФ прокомментировали задержание гражданина ФРГ за шпионаж «в пользу России»

Некоторые немецкие политики и СМИ заражены шпиономанией, из-за чего в ФРГ усугубляются антироссийские настроения. Об этом заявили в посольстве Российской Федерации в Берлине.

9 августа стало известно, что в Германии задержали сотрудника структуры Бундесвера по подозрению в шпионаже в пользу России.

«Вирус бродит по Германии, вирус шпиономании. Им заражены широкие слои германского политического истеблишмента и представителей СМИ», — заявили в посольстве РФ.

Там отметили, что одним из «побочных явлений» этого «вируса» является нагнетание антироссийских настроений, германским властям кажется, что «рука Кремля» на каждом шагу.

В посольстве обратили внимание на то, что проблемы в сфере экономики, финансов, социальной жизни, внутренней и внешней политики Германии местные СМИ и ряд политиков часто пытаются объяснить влиянием Москвы, а за каждым российским дипломатом они видят шпиона и вредителя.