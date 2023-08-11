Кадыров заявил об отсутствии смысла в переговорах по Украине

«Однако я в корне с этим не согласен. Переговоры нужны лишь той стороне, которая в полной мере осознает, что находится в бедственном положении. Россия объективно не из их числа», — объяснил он.

По мнению главы Чечни, Москву втягивают в долгий процесс обсуждения мирного плана, чтобы выиграть время и помочь Киеву переломить ход специальной военной операции. Он подчеркнул, что в начале боевых действий «западные страны обвешивали нас санкциями с пеной у рта, убеждая своих единомышленников, что это приведет к полному разрушению экономики России». Теперь же, по словам Кадырова, они сами оказались на грани экономического коллапса в то время, как Москва нарастила темпы производства и обогатила внутренний рынок, а также создала лучшие условия для ведения малого и среднего бизнеса на фоне ухода зарубежных компаний.