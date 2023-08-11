Депутат рассказал о работе по противодействию киберугрозам

Мы находимся в ситуации, когда Россия обороняется по всем фронтам — кибербезопасность стала одной из ключевых составляющих в общей стратегии, считает председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

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«Несмотря на определенные шероховатости, работа по укреплению защиты данных, пресечению утечек и преодолению зависимости россиян от иностранных сервисов идет, и идет успешно. Задача государства — оберегать граждан от негативного влияния информационной войны и фейков противника», — заявил парламентарий.

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По словам Хинштейна, россияне были банально не готовы к тому потоку лжи, что обрушился на них с начала специальной военной операции.

Депутат отметил, что государством проделана большая работа и по защите персональных данных.

«Изначально регулирование в этом вопросе было достаточно лояльным к операторам персональных данных, особенно в размере штрафов. Бизнес рассматривал этот критически важный вопрос с точки зрения выгоды и государству пришлось пойти на многократное повышение размера штрафов, чтобы они служили сдерживающим барьером, не позволяли допускать халатное отношение к персданным», — пояснил он.

Хинштейн убежден, что гражданам стоит быть бдительнее, обращать внимание на то, какие сайты они посещают и какие программы устанавливают.

«Да, речь идет о VPN-сервисах, которые давно зарекомендовали себя как ненадежный и неудобный инструмент, приносящий пользу лишь тем, кто собирает персональные данные и торгует ими», — уточнил председатель думского комитета.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором заявил об изменившимся характере вызовов и угроз кибербезопасности.

До этого глава государства подписал указ «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности РФ», призванный упорядочить работу по повышению устойчивости и безопасности функционирования информационных ресурсов.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором заявил об изменившимся характере вызовов и угроз кибербезопасности.