МИД РФ прокомментировал выселение монахов из Киево-Печерской лавры

"Стало известно, что вчера хозяйственный суд Киева удовлетворил иск заповедника Киево-Печерской лавры к УПЦ, который позволяет выселить монахов из обители. Эта новость вызвала у всех верующих и православных людей возмущение и осуждение. Ведь если это решение будет реализовано, раскольникам открывается прямой путь для захвата и закрытия великой православной святыни", - отметил он.