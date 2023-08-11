Хинштейн потребовал наказать судью, оправдавшую обидчика мальчика в шапке с буквой Z

Депутат-единоросс Александр Хинштейн призвал не повышать в должности судью Ленинского района Екатеринбурга Ирину Цыбульскую, которая вынесла мягкий приговор мужчине, оскорбившему мальчика из-за шапки с буквой Z. Парламентарий направит жалобу в администрацию президента и в Верховный суд.

«Обращения в Верховный суд и Администрацию президента о недопустимости этого назначения [будет направлено]. Считаю, что таких судей, как Цыбульская, надо не повышать, а выгонять. А вместе с ней — и тех руководителей судебной системы Свердловской области, которые ее покрывают и продвигают», — написал Хинштейн в своем telegram-канале.

В Екатеринбурге мужчина вступил в перепалку с ребенком из-за того, что на нем была шапка с буквой Z. Цыбульская назначила ему штраф в размере семи тысяч рублей. Это возбудило общественность, в числе которой оказался и Хинштейн. Он написал обращения в Генпрокуратуру и МВД России, чтобы приговор пересмотрели.