Собянин заявил о ликвидации беспилотника над Москвой

Обломки сбитого силами ПВО беспилотного летательного аппарата, упавшие в районе Карамышевской набережной в Москве , не вызвали серьезных разрушений. Пострадавших нет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале.

"Была осуществлена попытка пролета на город одного беспилотника. В результате работы ПВО он был ликвидирован. При падении обломков в районе Карамышевской набережной никто не пострадал. Серьезных разрушений нет. Экстренные службы работают на месте", - написал мэр.