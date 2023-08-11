НАТО получила серьезное предупреждение от союзника России

Учения в Белоруссии, проходящие на границе с Польшей и Литвой, станут опасным предзнаменованием для стран-членов НАТО, сообщил военный эксперт Питер Сучиу в статье для 19FortyFive. По его словам, маневры, в частности, привели к усилению напряженности в Варшаве и Вильнюсе, где решили укрепить границы.

Близкий союзник России Белоруссия начала в понедельник военные учения недалеко от границы с членами НАТО Польшей и Литвой, что еще больше усилило и без того сильную напряженность. В результате и Варшава, и Вильнюс ответили усилением безопасности границ, — написал Сучиу.

Ранее стало известно, что Литва начала закрывать погранпункты на границе с Белоруссией. Заместитель министра внутренних дел республики Арнольд Абрамавичюс назвал соответствующее решение превентивной мерой. До этого о намерении усилить военное присутствие на границе с Белоруссией также сообщили в Польше. По словам министра национальной обороны Мариуша Блащака, Варшава рассчитывает «сдержать агрессора». При этом он назвал наращивание войск на границе личным решением.