НАТО получила серьезное предупреждение от союзника России
Учения в Белоруссии, проходящие на границе с Польшей и Литвой, станут опасным предзнаменованием для стран-членов НАТО, сообщил военный эксперт Питер Сучиу в статье для 19FortyFive. По его словам, маневры, в частности, привели к усилению напряженности в Варшаве и Вильнюсе, где решили укрепить границы.
Близкий союзник России Белоруссия начала в понедельник военные учения недалеко от границы с членами НАТО Польшей и Литвой, что еще больше усилило и без того сильную напряженность. В результате и Варшава, и Вильнюс ответили усилением безопасности границ, — написал Сучиу.
Ранее стало известно, что Литва начала закрывать погранпункты на границе с Белоруссией. Заместитель министра внутренних дел республики Арнольд Абрамавичюс назвал соответствующее решение превентивной мерой. До этого о намерении усилить военное присутствие на границе с Белоруссией также сообщили в Польше. По словам министра национальной обороны Мариуша Блащака, Варшава рассчитывает «сдержать агрессора». При этом он назвал наращивание войск на границе личным решением.
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что правительство страны разработало новые планы по охране границ после прибытия бойцов ЧВК «Вагнер» в Белоруссию. Он сказал, что также планируется усилить разведывательную деятельность. По словам польского премьера Матеуша Моравецкого, бойцы ЧВК «Вагнер» хотят дестабилизировать восточный фланг НАТО. Он выразил уверенность, что «музыканты» будут переодеваться в мигрантов и пытаться проникнуть в страну для совершения диверсий.