Слуцкий оценил запуск первой в истории современной России миссии к Луне

«Луна-25» стартовала. Мы следили за ней с замиранием сердца. Россия, несмотря на сотни санкций и рестрикций, развивается, наращивает мощь, наперекор всем попыткам западных непартнеров. Мы были и остаемся лидирующей космической державой <…> Все больше стран идут за нами, поддерживают идею Русского мира, где каждое государство со своей историей является центром многополярного мирового устройства, поддерживают ликвидацию зависимости от Запада», — написал Слуцкий.