ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину превысил 77%

Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину, согласно опросу, проведенному с 31 июля по 6 августа, снизился за последнюю неделю на 0,1 п. п. и составляет 77,3%. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в пятницу.

Опрос проводился среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 77,3% участников опроса (минус 0,1 п. п.), а уровень одобрения деятельности президента вырос на 0,4 п. п. и составляет 74%", - отмечается в исследовании.

Деятельность правительства РФ одобряют 48,2% опрошенных (минус 0,4 п. п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина - 51,9% респондентов (плюс 0,8 п. п.). О доверии Мишустину заявили 60% опрошенных (плюс 0,2 п. п.).