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МИД назвал спекуляциями сообщения о планах по национализации иностранных компаний в РФ

Заявления западных стран о том, что в России неминуема национализация активов иностранных компаний — спекуляции и часть санкционного давления. Об этом заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

МИД РФ ответил на заявления Запада о национализации иностранных компаний
© РИА Новости

«Усиливаются спекуляции вокруг якобы неминуемой национализации их активов, а сохраняющие свое присутствие в России компании по политическим мотивам подвергаются в этих странах давлению и жесткой критике. Это — часть западного санкционного и экономического давления на нашу страну», — сказал Биричевский.

По его словам, иностранных предпринимателей вынуждают покидать российский рынок их же страны.

Он также подчеркнул, что компаниям, которые соблюдают российское законодательство, ничего не угрожает.

Россия ужесточит правила ухода западных компаний с рынка

В июне газета The Financial Times (FT) со ссылкой на источники писала, что российские власти усложняют западным компаниям выход из страны и намерены начать национализацию их активов.

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