МИД РФ ответил на заявления Запада о национализации иностранных компаний

«Усиливаются спекуляции вокруг якобы неминуемой национализации их активов, а сохраняющие свое присутствие в России компании по политическим мотивам подвергаются в этих странах давлению и жесткой критике. Это — часть западного санкционного и экономического давления на нашу страну», — сказал Биричевский.