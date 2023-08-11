Он задался вопросом, было ли использование кассетных бомб «надлежащим» в «случае с убийством российского журналиста Ростислава Журавлева », который погиб 22 июля во время обстрела со стороны Вооруженных сил Украины этими боеприпасами.

Дипломат указал, что Запад обеспечил оружием сотни «украинских террористов», которые совершили страшные преступления. На их совести «сотни жизней детей, убийства Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, теракты на Крымском мосту, обстрелы жилых кварталов, покушение на Захара Прилепина, атаки на гражданские суда, подрыв Каховской гидроэлектростанции, удары по Запорожской атомной электростанции». Антонов считает, что ответственность за все это лежит не только на Киеве, но и на Вашингтоне.