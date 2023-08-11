Антонов назвал цинизмом заявление Пентагона о кассетных бомбах ВСУ
Заявление Пентагона о надлежащем использовании Киевом кассетных боеприпасов, предоставленных Западом, крайне цинично. Такое заявление сделал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает РИА Новости.
Он задался вопросом, было ли использование кассетных бомб «надлежащим» в «случае с убийством российского журналиста Ростислава Журавлева», который погиб 22 июля во время обстрела со стороны Вооруженных сил Украины этими боеприпасами.
«Есть ли предел цинизму пентагоновских функционеров, выступающих с подобными заявлениями?» — сказал Антонов.
Дипломат указал, что Запад обеспечил оружием сотни «украинских террористов», которые совершили страшные преступления. На их совести «сотни жизней детей, убийства Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, теракты на Крымском мосту, обстрелы жилых кварталов, покушение на Захара Прилепина, атаки на гражданские суда, подрыв Каховской гидроэлектростанции, удары по Запорожской атомной электростанции». Антонов считает, что ответственность за все это лежит не только на Киеве, но и на Вашингтоне.
Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что Украина применяет поставленные Западом кассетные боеприпасы «надлежащим образом» и не нарушает свои обещания на данный счет.