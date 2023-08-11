МИД РФ: в ядерной войне не может быть победителей

— Гарантированное сдерживание потенциального противника от агрессии против Российской Федерации и (или) ее союзников относится к числу высших государственных приоритетов. При этом руководство нашей страны твердо привержено принципу недопустимости ядерной войны. Исходим из того, что в такой войне не может быть победителей и она не должна быть развязана. Об этом, в частности, прямо сказал Президент России В.В.Путин в обращении 1 августа 2022 г. к участникам и гостям X Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия, — заявили в дипломатической миссии.