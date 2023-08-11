МИД РФ: в ядерной войне не может быть победителей

МИД РФ: Россия исходит из того, что в ядерной войне не может быть победителей
Россия придерживается мнения о недопустимости ядерной войны. Об этом в пятницу, 11 августа, заявили в Министерстве иностранных дел (МИД) РФ.
— Гарантированное сдерживание потенциального противника от агрессии против Российской Федерации и (или) ее союзников относится к числу высших государственных приоритетов. При этом руководство нашей страны твердо привержено принципу недопустимости ядерной войны. Исходим из того, что в такой войне не может быть победителей и она не должна быть развязана. Об этом, в частности, прямо сказал Президент России В.В.Путин в обращении 1 августа 2022 г. к участникам и гостям X Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия, — заявили в дипломатической миссии.
Отмечается, что Россия делает все для защиты собственной территориальной целостности, суверенитета и национальной безопасности. Данные меры будут предприниматься и в дальнейшем, говорится на сайте МИД РФ.
5 июля зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что любую войну можно завершить быстро либо мирным договором, либо применить ядерное оружие, как США в 1945 году. Политик напомнил, что после этого Вашингтон действительно свернул военную кампанию, но перед этим убил около 300 тысяч мирных граждан.
16 июня президент России Владимир Путин заявил, что РФ применит ядерное оружие только в случае угрозы своему существованию. Стокгольмский международный институт исследования проблем мира пишет, что ядерные державы, в том числе Россия и США, наращивают мощь на фоне общей геополитической напряженности.