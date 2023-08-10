В Госдуме захотели дать отсрочку от армии двум категориям россиян

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) захотели предоставить отсрочку от службы в армии для всех учителей и сельских медиков. Законопроект будет разработан и внесен в нижнюю палату парламента в осеннюю сессию, сообщила «Ленте.ру» пресс-служба партии.

Как рассказал лидер фракции Сергей Миронов, он получает письма от жителей разных регионов России, обеспокоенных действующими правилами призыва в отношении этих двух категорий граждан. По его словам, в российских школах наблюдается дефицит учителей-мужчин, а люди из небольших городов и сельской местности отмечают нехватку и медиков, школьных педагогов.

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«Они пишут, что ситуация во многих населённых пунктах критическая, и если приехавший по распределению врач или учитель пойдёт в армию, то впору будет закрыть школу, больницу или фельдшерский пункт», — заявил депутат.

Миронов считает, что такая проблема действительно существует и специалисты нужны не только в селах, но и в крупных российских городах. Он обратил внимание, что городские управления образования часто обращаются к учителям с просьбой поработать сразу в нескольких школах.

«Нехватка врачей в крупных городах тоже ощущается, но медики по определению военнообязанные, и к тому же многие из них стараются устроиться в частные клиники, где платят больше, чем в государственной системе здравоохранения», — отметил он.

Депутат подчеркнул, что депутаты СРЗП предлагают дать учителям и сельским медикам отсрочку не только от срочной службы, но и от мобилизации в случае ее проведения. По мнению Миронова, это поможет сохранить ценные кадры, «без которых может остановиться жизнь во многих городах и населенных пунктах нашей страны».