Постпред России в Вене встретился с гендиректором МАГАТЭ

Постпред России в Вене Михаил Ульянов в четверг встретился с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Об этом Ульянов рассказал в своем Telegram-канале.

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При этом он не уточнил, о чем именно говорил с Гросси, но написал, что они «обсудили темы, представляющие "взаимный интерес"».

«Как всегда в конструктивной и деловой манере», — добавил Ульянов.