Суд не признал Эйдельштейна сыном Жириновского

Суд не признал Олега Эйдельштейна сыном Владимира Жириновского
Никулинский районный суд столицы не стал рассматривать иск внебрачного сына Владимира Жириновского Олега Эйдельштейна о признании отцовства. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе суда.
«Суд отказал в принятии иска, так как имеется вступившее в законную силу решение Верховного суда Кабардино-Балкарской Республики по спору между теми же сторонами», – сказал собеседник агентства.
Как стало известно Агентству «Москва», Олег Эйдельштейн изначально обратился с иском о признании отцовства в Нальчикский суд, который в октябре 2022 года удовлетворил его, признав Эйдельштейна сыном политика. Однако в суд поступила апелляционная жалоба от некого заинтересованного лица, и в феврале 2023 года Верховный суд Кабардино-Балкарской Республики отменил данное решение.
«Поступила жалоба от заинтересованного лица, Верховный суд отменил решение и вынес новое, отказав полностью в удовлетворении исковых требований», – рассказали Агентству «Москва» в Нальчикском суде.
При этом собеседник агентства отказался уточнять, кем является заинтересованное лицо.
Ранее агентство сообщало, что внебрачный ребенок Владимира Жириновского требует официально признать его сыном политика из-за наследства.
Жириновский скончался 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет.