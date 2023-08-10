Саммит НАТО, который состоялся 11–12 июля в Вильнюсе, продемонстрировал желание стран-участниц и дальше использовать Украину в опосредованной войне против России. Об этом в интервью агентству ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

Он напомнил, что по итогам мероприятия руководство альянса вновь указало на готовность принять Киев в состав организации после завершения боевых действий. При этом на Западе считают, что конфликт должен закончиться поражением Москвы.

«Очевидно, что натовцы продолжат использовать Украину в качестве расходного материала в их опосредованной войне против России», – указал дипломат.

Тем не менее Галузин подчеркнул, что создание Совета Украина – НАТО не несет новых угроз для России. Формирование данного органа он назвал «сменой вывески» и напомнил, что в прошлом в рамках альянса уже действовала одноименная комиссия.