В ЦИК заявили об обеспечении безопасности выборов в РФ на высоком уровне

"Безопасность российских выборов находится на достаточно высоком уровне, но попытки ее ослабить или поколебать не прекращаются ни на минуту. Совместно с правоохранительными органами, нашими партнерами из Совета Федерации, Государственной думы, министерства юстиции, Роскомнадзора и другими государственными органами и агентствами мы продолжаем работать над ситуацией и держим все эти процессы под контролем, принимаем превентивные меры, исследуем возможное направление атак и то, к чему готовятся наши идеологические конкуренты", - сказал Борисов.