В Совфеде заявили о готовности государства к выборам

"Как бы враги России ни пытались помешать нашим гражданам использовать свое конституционное право на формирование органов региональной и местной власти, у них из этого ничего не выйдет. Государство и наше гражданское общество в полной мере готово к очередному избирательному циклу. Несмотря на все существующие вызовы, законные права граждан будут соблюдены на всей территории РФ", - сказал сенатор на пресс-конференции в ТАСС, отметив, что до голосования на региональных и муниципальных выборах остается ровно месяц.