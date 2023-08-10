В Совфеде рассказали о рискованной ставке Байдена по Украине

«Тема военной поддержки Украины за счет американских нужд может превратиться в одну из главных тем предвыборной кампании в США, особенно в отсутствии успехов ВСУ, которые могли бы «оправдать» такие огромные объемы помощи. Но, судя по всему, администрация Байдена сделала ставку, от которой не намерена отказываться. Ставка очень рискованная. Проигрыш в ней практически равнозначен проигрышу на президентских выборах США 2024 года», — написал Пушков.