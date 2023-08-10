Захарова нашла противоречие в позиции Госдепа по Украине

«Когда это мы принуждали Украину отказываться от переговоров? Не знаю, но это не так», — процитировала она своего американского коллегу, приведя также ряд противоположных высказываний Блинкена, утверждавшего, что Киеву «не о чем вести переговоры» до момента возвращения своих территорий.



«Мне просто интересно, у них один Госдепартамент или два?» — задала риторический вопрос Захарова.