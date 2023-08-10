В МИД России отреагировали на сценарий НАТО применения ядерного оружия против РФ

"На чем только не настаивала Польша. Полагаю, что все попытки Варшавы раскрутить в информационном поле затронутую тему связаны исключительно со стремлением польских властей повысить свою значимость в глазах партнеров по НАТО и оправдать перед собственными гражданами многомиллиардные расходы на военные закупки для Вооруженных сил Польши, а также оказание военной и иной помощи Украине", - резюмировал замглавы МИД РФ.