Карасин назвал закономерным отчет Киева перед США по кассетным бомбам

Президент Украины Владимир Зеленский закономерно докладывает своему командиру в лице США о ситуации на фронте, считает глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин . Так в своем Telegram-канале он отреагировал на информацию СМИ о том, что украинская сторона направила США первый доклад об использовании ВСУ кассетных боеприпасов.

Президент США Джо Байден заявил о готовности передать Киеву кассетные бомбы еще 7 июля, объяснив это истощением запасов обычных боеприпасов у ВСУ. Это решение раскритиковали в правозащитных организациях, ряде европейских государств и России. Кассетные боеприпасы, также называемые кассетными бомбами, представляют собой контейнеры, которые несут от десятков до сотен более мелких бомб. Более 120 стран запретили использование этого оружия в соответствии с Конвенцией по кассетным боеприпасам (СКК). При этом данный тип вооружений известен большим процентом неразорвавшихся снарядов, что делает его особенно опасным для гражданских.