В МИД России назвали условия для возобновления зерновой сделки

Возобновление зерновой сделки возможно при выполнении поставленных Москвой системных условий и только при соответствии договоренности заявленным гуманитарным целям, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра иностранных дел РФ Михаила Галузина.

По его словам, позиция российских властей не изменилась. Речь идет о решении системных задач. Это переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT, возобновление поставок запасных частей, налаживание транспортной логистики и страхования, восстановление доступа отечественных компаний к своим зарубежным активам. Как указал дипломат, если эти условия будут выполнены, то появится возможность рассмотрения возобновления черноморской инициативы в соответствии с заявленными гуманитарными целями.

Замглавы МИД РФ отметил, что одной из причин решения руководства страны свернуть зерновую сделку стало использование морского гуманитарного коридора для вывоза зерна в военных целях, включая атаки на Севастополь и Крымский мост, диверсии против российских военных кораблей и гражданских судов. Также дипломат напомнил о подрыве украинским властями 5 июня аммиакопровода Тольятти — Одесса, при том, что возобновление поставок данного сырья являлось «одним из стрежневых элементов обеих стамбульских договоренностей».