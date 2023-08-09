Путин и Мирзиеев обсудили развитие стратегического партнерства

«Состоялся телефонный разговор Путина с Мирзиеевым», — говорится в тексте.

Главы стран обсудили вопросы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений, стратегического партнерства и союзничества. По итогам разговора Путин и Мирзиеев договорились «активизировать двусторонние контакты на различных уровнях».