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Путин и Мирзиеев обсудили развитие стратегического партнерства

Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев обсудили по телефону развитие стратегического партнерства. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин и Мирзиеев обсудили развитие стратегического партнерства
© РИА Новости

«Состоялся телефонный разговор Путина с Мирзиеевым», — говорится в тексте.

Главы стран обсудили вопросы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений, стратегического партнерства и союзничества. По итогам разговора Путин и Мирзиеев договорились «активизировать двусторонние контакты на различных уровнях».

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