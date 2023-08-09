$96.08-0.49105.44-0.62

Совбез Турции призвал Россию и Украину сесть за стол переговоров

Совбез Турции призвал стороны конфликта на Украине прекратить военные действия и сесть за стол переговоров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Совбез Турции призвал Россию и Украину сесть за стол переговоров
© globallookpress.com

По данным агентства, заседание совета проходило под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

В пресс-службе отметили, что участники совещания детально обсудили ход конфликта между Россией и Украиной, проанализировали возможные последствия для макрорегиона.

В ведомстве подчеркнули, что дальнейшая эскалация не в интересах сторон.

На фоне этого, заметили в Совбезе Турции, Москве и Киеву следует немедленно прекратить боевые действия и попытаться решить противоречия дипломатическим путем.

Президент ОАЭ предложил организовать встречу Путина и Зеленского

Ранее в администрации Эрдогана сообщили, что Анкара к визиту президента России Владимира Путина выработает конкретные предложения по возобновлению черноморской инициативы.

2
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости