Совбез Турции призвал Россию и Украину сесть за стол переговоров

Совбез Турции призвал стороны конфликта на Украине прекратить военные действия и сесть за стол переговоров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным агентства, заседание совета проходило под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

В пресс-службе отметили, что участники совещания детально обсудили ход конфликта между Россией и Украиной, проанализировали возможные последствия для макрорегиона.

В ведомстве подчеркнули, что дальнейшая эскалация не в интересах сторон.

На фоне этого, заметили в Совбезе Турции, Москве и Киеву следует немедленно прекратить боевые действия и попытаться решить противоречия дипломатическим путем.