Президент ОАЭ предложил организовать встречу Путина и Зеленского

Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян хотел бы организовать встречу глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского во время предстоящей конференции ООН по климату COP28, которая пройдет 30 ноября в Дубае. Об этом сообщает L'Orient-Le Jour.

По данным издания, эту инициативу президент ОАЭ детально обсудил с Папой Римским Франциском, который «с энтузиазмом поддержал эту идею». Отмечается, что понтифик согласился предпринять совместные с шейхом действия для ее реализации с целью прекращения военных действий и установления мира.

Также о своей идее глава ОАЭ рассказал президенту США Джо Байдену. Согласно информации L'Orient-Le Jour, он поддержал ее и выразил готовность оказать необходимую помощь для ее реализации.