Президент ОАЭ предложил организовать встречу Путина и Зеленского

Президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян заявил о готовности организовать встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на полях конференции ООН по климату COP28, которая пройдет в Дубае 30 ноября, сообщило ливанское издание L’Orient — Le Jour со ссылкой на источники среди западных и арабских дипломатов.

Стремление шейха Мухаммеда добиться прекращения огня между РФ и Украиной подтверждает ключевую посредническую роль, которую играют ОАЭ на международной арене, — говорится в статье.

По данным газеты, лидер ОАЭ уже обсудил идею встречи Путина и Зеленского на COP28 с папой римским Франциском и президентом США Джо Байденом. По информации издания, и понтифик, и хозяин Белого дома полностью поддержали идею эмиратского президента.

Так, глава Римско-католической церкви заявил, что согласен предпринять совместные действия для организации встречи лидеров РФ и Украины с целью прекращения боевых действия и установления мира. Байден в свою очередь выразил готовность оказать ОАЭ необходимую помощь для достижения поставленной цели, как пишет издание.