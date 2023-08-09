Путин установил звание "Заслуженный работник ОПК"
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об установлении почетного звания "Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации".
Изменения, согласно документу, будут внесены в нормы о наградной системе страны.
Правительству РФ поручено обеспечить реализацию указа финансированием. Документ вступает в силу с момента подписания.
Путин также подписал указ о присвоении 71-му мотострелковому полку почетного наименования "гвардейский". Звание присвоено "за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов".