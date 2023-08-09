Путин в Кремле провел встречу с губернатором Тверской области

Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Отмечается, что Руденя доложил Путину о социально-экономическом развитии региона, а также рассказал о ходе строительства важных объектов. Глава региона сообщил о выплатах мобилизованным.

«Мы завершили все выплаты по мобилизованным, которые были со стороны области. Объем тут у нас составил более 615 млн рублей», — сказал Руденя.

Ранее Путин предложил губернаторам регионов принять дополнительные меры в целях сохранения в отечественной истории имен участников специальной военной операции (СВО) РФ на Украине. Отмечается, что данный пункт содержится в списке поручений, размещенном на сайте Кремля.

Накануне председатель государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева рассказала, как ведется точечная работа с ветеранами специальной военной операции на примере участника боевых действий Евгения Самарского из Луганской народной республики.

До этого глава фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП), депутат Сергей Миронов предложил ввести реабилитационный сертификат для участников СВО.