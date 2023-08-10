Кипр проводит консультации с РФ по вопросу консульских услуг

Никосия проводит консультации с Москвой по вопросу оказания российскими дипломатами консульской помощи на севере Кипра . Об этом говорится в заявлении МИД республики.

"Республика Кипр проводила и проводит консультации с Российской Федерацией с целью поиска путей решения возможной проблемы таким образом, чтобы это соответствовало принципам международной законности и резолюциям Совета Безопасности ООН ", - отмечается в документе. "Министерству иностранных дел известны публикации, касающиеся возможного российского присутствия в форме временного пребывания [дипломатических работников] для облегчения оказания консульской помощи российским гражданам, незаконно проживающим на оккупированных территориях [на севере острова], в экстренных случаях", - подчеркнуло кипрское внешнеполитическое ведомство.

Как ранее сообщило российское диппредставительство, оно приступает к оказанию консульских услуг в северной части острова. Работа будет вестись на регулярной основе. В посольстве обратили внимание на то, что миссии целого ряда стран, включая Великобританию, Германию, Италию, США и Францию, занимающиеся консульскими вопросами, работают на севере Кипра на протяжении многих лет.