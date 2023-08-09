ЦИК сформирует территориальные избирательные комиссии для онлайн-голосования

Территориальные избирательные комиссии (ТИК) формируются центральным аппаратом избиркома в соответствии с порядком дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Они будут рассчитаны на 16 человек, рассказал зампредседателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев в ходе заседания 9 августа.

© Александр Авилов / АГН Москва Подробнее в ПГ: https://www.pnp.ru/social/v-centrizbirkome-rasskazali-kak-budet-formirovatsya-tik-dlya-onlayn-golosovaniya.html

Он уточнил, что в составе ТИК ДЭГ будут восемь кандидатов на основании предложений политических партий, один кандидат от Общественной палаты РФ и семь — от региональных палат.

«У нас, по сути дела, с учетом партийного представительства, с учетом общественных палат, представлены будут все субъекты, в которых проводятся выборы в органы государственной власти и где применяется ДЭГ. Подчеркну, что подведение результатов будет по часовым поясам. Мы организовали пять групп», — уточнил Булаев.

Председателем ТИК ДЭГ назначен эксперт в области систем интернета вещей Олег Артамонов. По словам Булаева, этот пост два года занимал директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий Илья Масух, но сегодня он активно задействован в столичной избирательной кампании.

Кроме того, избирком планирует 24 августа провести пресс-конференцию, на которую пригласят представителей субъектов, членов комиссий, экспертов, прессу, участники смогут задать вопросы разработчикам ДЭГ.