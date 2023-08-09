В МИД РФ прокомментировали заявление о якобы причастности РФ к перевороту в Нигере

Заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о якобы причастности России к перевороту в Нигере не имеет никакой смысловой нагрузки. Об этом заявил на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев .

"Комментировать бессмысленно, украинские политики по 100 раз на день меняют свои заявления, - сказал он. - Даже западные партнеры, которые часто без повода критикуют Россию, ничего такого не заявляли, поэтому здесь никакой подоплеки субстантивной нет, это просто пустое заявление".

В конце июля группа военных из президентской гвардии Нигера подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Базум остается под стражей в своей резиденции, но при этом общается по телефону с лидерами и представителями других стран.